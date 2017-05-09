10:34

Воздушная часть военного парада в Москве в честь Дня Победы отменена. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РФ.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями в московском регионе принято решение об отмене участия авиации в Параде Победы на Красной площади», – пояснили в министерстве. Техника вернется на аэродромы базирования.

До этого предполагалось, что в параде задействуют 72 (в связи с 72-ой годовщиной Победы) самолета и вертолета Воздушно-космических сил. Планировалось, что во главе воздушной колонны будет самый большой в мире военно-транспортный вертолет Ми-26, которого сопроводят четыре Ми-8.

За последние два дня в Москве резко похолодало и пошел снег с дождем. По данным Гидрометцентра на 6:00 мск, за последние 36 часов в столице выпало около 70% месячной нормы осадков.

В текущем году на разгон облаков 1 и 9 мая, а также 12 июня московские власти выделили около 300 млн рублей. Как сообщало ранее РБК, только в День Победы на разгон облаков над Москвой планировалось потратить 98 млн рублей и задействовать для этого девять самолетов Ан-12 и один Як-42.