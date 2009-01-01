11:32

Боевики «Исламского государства» опубликовали ролик, на котором, по их словам, обезглавливают офицера российской разведки, захваченного в Сирии. Об этом сообщает SITE Intel Group.

В публикации SITE Intel Group убитый назван полковником Евгением Петренко. Как подчеркивает Reuters, пока нет подтверждений подлинности видео и личности убитого.

В Минобороны РФ и ФСБ пока не дали никаких комментариев в связи с ситуацией.

В 2015 году террористы из ИГИЛ уже выкладывали видео, на котором убивали «российского шпиона», засланного в Сирию. До этого боевики распространили ролик с обещанием «очень скорых» атак на Россию, но в Кремле усомнились в его достоверности.