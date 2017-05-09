14:34

Первые результаты экзит-поллов на выборах президента Южной Кореи показали, что победил на них кандидат от основной оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Мун Чжэ Ин. Об этом сообщает BBC News.

По предварительным данным, Мун Чжэ Ин набрал 41,4% голосов избирателей. Его ближайший соперник, представитель консерваторов Хон Чжун Пхё, набрал 23,3%. Кандидату от центристской «Народной партии» Ан Чхоль Су отдали свои голоса 21,8% избирателей, передает Associated Press.

Официальные результаты выборов станут известны не ранее чем через несколько часов, а ЦИК подтвердит их 10 мая. В этот же день новый президент Южной Кореи вступит в должность. Экзит-поллы основаны на опросах 89 тысяч избирателей на 330 участках.

Голосование на выборах завершилось в 20:00 по местному времени (14:00 мск). За три часа до завершения голосования явка избирателей составила 70% (около 30 млн человек).

Победа Муна будет означать резкую смену политического курса Южной Кореи, указывает AP: он выступает за сближение и сотрудничество с Северной Кореей, а также большую независимость Сеула от Вашингтона.

Мун уже участвовал в президентских выборах 2012 года, проиграв тогда Пак Кын Хе – дочери бывшего президента Южной Кореи Пак Чон Хи, который был у власти в 1963–1979 годах. Парламент страны объявил импичмент Пак Кын Хе в декабре 2016 года, после того, как выяснилось, что ее подруга Чхве Сун Силь, не занимая никаких постов, принимает за президента решения, связанные с управлением страной. В марте 2017 года Конституционный суд поддержал импичмент Пак Кын Хе, после чего ей предъявили официальные обвинения в коррупции. Сейчас бывшая президент находится под арестом.