Министерство обороны РФ прокомментировали сообщения СМИ о якобы захваченном в Сирии и убитом террористами российском военном.
«Все военнослужащие Вооруженных сил российской группировки войск в Сирии живы, здоровы и выполняют задачи по борьбе с международным терроризмом в составе своих подразделений», – цитирует «Интерфакс» пресс-службу Минобороны.
Ранее 9 мая мониторинговая SITE Intel Group сообщила, что боевики «Исламского государства» опубликовали ролик, в котором демонстрировалось убийство российского офицера разведки. Называлось звание и имя убитого – полковник Евгений Петренко. Однако подтверждений подлинности видео и личности офицера не было.
«Вызывают осуждение действия отдельных СМИ, регулярно тиражирующих информационные вбросы международных террористических группировок», – отметили в Минобороны.
Согласно официальным данным, с момента начала военной операции в Сирии погибли 33 российских военных.
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