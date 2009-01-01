15:11

Министерство обороны РФ прокомментировали сообщения СМИ о якобы захваченном в Сирии и убитом террористами российском военном.

«Все военнослужащие Вооруженных сил российской группировки войск в Сирии живы, здоровы и выполняют задачи по борьбе с международным терроризмом в составе своих подразделений», – цитирует «Интерфакс» пресс-службу Минобороны.

Ранее 9 мая мониторинговая SITE Intel Group сообщила, что боевики «Исламского государства» опубликовали ролик, в котором демонстрировалось убийство российского офицера разведки. Называлось звание и имя убитого – полковник Евгений Петренко. Однако подтверждений подлинности видео и личности офицера не было.

«Вызывают осуждение действия отдельных СМИ, регулярно тиражирующих информационные вбросы международных террористических группировок», – отметили в Минобороны.

Согласно официальным данным, с момента начала военной операции в Сирии погибли 33 российских военных.