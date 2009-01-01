Алексей Навальный перенес операцию на правом глазу после того, как в конце апреля ему плеснули в лицо зеленкой. Об этом сам политик рассказал в инстаграме.
https://www.instagram.com/p/BT3vspXFfDo/?taken-by=navalny4
По словам Навального, операция прошла в клинике Барселоны 8 мая, повязку уже сняли. Как заявил ему врач, зрение будет восстанавливаться несколько месяцев.
27 апреля Навальному около офиса Фонда борьбы с коррупцией плеснули в лицо зеленкой. Политик получил химический ожог правого глаза. Позднее врачи высказали мнение, что зеленка была с чем-то смешана.
Заметка дополняется.
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