Картер Уилкерсон из Невады установил новый рекорд твиттера: сообщение американца о годовом запасе бесплатных наггетсов от Wendy's набрало более 3,4 млн ретвитов, опередив рекорд телеведущей Эллен Дедженерес с селфи, снятым на премии «Оскар» (почти 3,3 млн ретвитов).
https://twitter.com/Wendys/status/861938018806095872
Сеть закусочных Wendy's в твиттере подтвердила, что рекорд установлен, и Уилкерсон получит свои наггетсы (сколько именно их будет, не уточняется). Также компания сообщила, что пожертвует на благотворительность $100 тысяч (об этом Уилкерсон попросил после того, как его спор с Wendy's начал набирать популярность).
https://twitter.com/Wendys/status/861938546730561536
Изначально Уилкерсон в своем твите осведомился у Wendy's, сколько ему нужно набрать ретвитов, чтобы год есть наггетсы сети бесплатно, после чего в компании ответили: «18 млн». Не уточнялось, за какое время пользователь должен набрать эти 18 млн ретвитов.
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