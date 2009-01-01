16:57

Картер Уилкерсон из Невады установил новый рекорд твиттера: сообщение американца о годовом запасе бесплатных наггетсов от Wendy's набрало более 3,4 млн ретвитов, опередив рекорд телеведущей Эллен Дедженерес с селфи, снятым на премии «Оскар» (почти 3,3 млн ретвитов).

https://twitter.com/Wendys/status/861938018806095872

Сеть закусочных Wendy's в твиттере подтвердила, что рекорд установлен, и Уилкерсон получит свои наггетсы (сколько именно их будет, не уточняется). Также компания сообщила, что пожертвует на благотворительность $100 тысяч (об этом Уилкерсон попросил после того, как его спор с Wendy's начал набирать популярность).

https://twitter.com/Wendys/status/861938546730561536

Изначально Уилкерсон в своем твите осведомился у Wendy's, сколько ему нужно набрать ретвитов, чтобы год есть наггетсы сети бесплатно, после чего в компании ответили: «18 млн». Не уточнялось, за какое время пользователь должен набрать эти 18 млн ретвитов.