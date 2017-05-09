18:45

Более десяти негосударственных пенсионных фондов (НПФ) оказались владельцами облигаций банка «Пересвет», одним из акционеров которого выступает РПЦ. Как сообщают источники РБК, объем инвестиций НПФ в бумаги «Пересвета» составляет 15 млрд рублей.

По данным РБК, в числе упомянутых НПФ есть как небольшие, так и принадлежащие крупным частным группам (но не квазигосударственные). Названия НПФ не уточняются.

Раньше только три пенсионных фонда признавали, что им принадлежат бумаги «Пересвета» в свовокупности минимум на 4 млрд рублей, указывает РБК. Это НПФ финансовой группы «Будущее», группы «Сафмар» и НПФ «Стройкомплекс».

Как рассказал один из собеседников РБК, значительные вложения НПФ в облигации «Пересвета» в итоге оказались проблемой для Центробанка, который занялся санацией финансовой организацией. Дело в том, что НПФ не могут держать у себя на балансе субординированные облигации без рейтинга или же выпущенные банком, не имеющим рейтинга(а у «Пересвета» они были отозваны в марте).

Как реструктуризировать инвестиции НПФ, ЦБ решил только во второй половине апреля. Регулятор поручил фондам вывести реструктуризированные облигации из своих портфелей и с одобрения совета директоров внести эти инвестиции в собственные средства фондов. «Однако это не означает, что деньги клиентов изъяты таким образом навсегда. У фондов есть юридические обязательства, согласно которым они должны будут вернуть в клиентские портфели доход, который будет получен от этих облигаций», – отметил источник РБК.

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