21:29

Правоохранительные органы Украины считают акцию «Бессмертный полк» политической провокацией. Об этом в эфире телеканала «112 Украина», заявил директор департамента коммуникации МВД страны Артем Шевченко.

По словам Шевченко, акцию нельзя назвать незаконной, так как «там не используется символика тоталитарных режимов».

«С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что эта акция сама является политической провокацией, определенной политической технологией, авторы которой сидят в столице страны-агрессора, специально таким образом раздувают политические страсти в нашей раскаленной войной стране, которая очень больно воспринимает такие вещи», – добавил Шевченко.

По его мнению, многие граждане Украины «сознательно или бессознательно поддаются на эту провокацию, воспринимая пропагандистские аргументы агрессора и ностальгируя по другим временам».

Шевченко отметил, что со многими гражданами полицейские проводят профилактические беседы о недопущении использования символики тоталитарных режимов – знамени Победы и георгиевских ленточек.

Ранее акцию «Бессмертный полк» прокомментировал президент Украины Петр Порошенко. По его словам, это «пример утонченной спекуляции на чувствах людей».

По данным РИА Новости, в мероприятиях, посвященных Дню Победы, приняли участие около 600 тысяч жителей страны. Во время акций за распространение запрещенной символики были задержаны более 50 человек.