Президент США Дональд Трамп утвердил план по поставке оружия вооруженным формированиям курдов в Сирии. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на Пентагон.
Подобное решение связано с планом по освобождению сирийского города Ракка от боевиков «Исламского государства».
По словам официального представителя Пентагона Даны Уайт, такое решение было принято 8 мая.
«Мы хотим убедить людей и правительство Турции в том, что США выступают за предотвращение каких-либо дополнительных угроз безопасности и защите нашего союзника по НАТО», – отметила Уайт в своем заявлении.
Детали о том, какое оружие будет поставляться курдам и когда это произойдет, пока неизвестны.
Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его американский коллега Дональд Трамп договорились о совместных действиях в сирийской провинции Ракка и городе Эль-Баб.
Лидеры двух стран обсудили вопрос создания безопасных зон в Сирии, и Эрдоган попросил президента США не поддерживать сирийских курдов.
В начале февраля источники Washington Post сообщили об отказе Трампа действовать по плану администрации предыдущего президента США Барака Обамы по нападению на неофициальную столицу «Исламского государства» город Ракка в одноименной провинции.
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