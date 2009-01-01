У Южной Кореи новый президент. На прошедших 9 мая выборах уверенную победу одержал кандидат от партии левоцентристов Мун Чжэ Ин. По итогам подсчета 100% процентов бюллетеней, он набрал 41,1% процентов голосов. Выборы в Южной Корее проходят в один тур, инаугурация состоялась рано утром 10 мая.

Предсказуемый результат

После импичмента предыдущей администрации смена власти стала практически неизбежной, практически неизбежным было и то, что новым президентом станет Мун. Правившие до сегодняшнего дня правые стали восприниматься большей частью общества как опостылевшие коррупционеры, тем более что их большая часть не отмежевалась от обанкротившейся администрации Пак Кын Хе.

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Единственным, кто теоретически мог составить конкуренцию Муну, был компьютерный магнат-центрист Ан Чхоль Су – в начале апреля некоторые опросы даже сулили ему победу, но на дебатах он выступил настолько жалко, что его рейтинг упал вдвое и к финишной прямой Ан пришел третьим, уступив даже кандидату от правых.

Единственное, что стало несколько неожиданностью – это полный разгром чучхейских сил: кандидат от просеверокорейской Объединенной партии народных масс набрал позорные 0,08%. Можно сказать, что этой части политического спектра в Южной Корее больше нет и вряд ли ей суждено возродиться в сколь-либо обозримом будущем.

Особенности кампаний

Южнокорейские методы агитации не всегда похожи на те, которые используются в России. Посмотрим на них с точки зрения обычного жителя столицы, интересующегося политикой.