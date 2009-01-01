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В Турции по обвинению в терроризме в тюрьму на семь с половиной лет заключили британца Эйна Лесли Дэвиса. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, 35-летний Дэвис был связан с другим подданным Великобритании Мухаммадом Эмвази по прозвищу Джихадист Джон, убившим американского журналиста Джеймса Фоули.

Дэвиса признали виновным в суде турецкого города Силиври. По мнению властей, он планировал совершить атаку в Турции.

В суде все обвинения в связях с «Исламским государством» мужчина отрицал.

The Guardian сообщает, что ранее Дэвис, Эмвази и двое других британцев Александр Котэй и Эль Шафи Эльшейх сформировали группировку под названием «Битлз». Вместе они занимались пытками и избиением более двух десятков заложников.

Дэвис стал единственным из четверых, кого привлекли к суду. Местонахождение Котэя и Эльшейха неизвестно.

По данным издания, Дэвис обратился в ислам в 2006 году после того, как его арестовали за хранение огнестрельного оружия. Тогда он взял имя Хамза и отправился путешествовать по Ближнему Востоку.

Дэвиса задержали в ноябре 2015 году в Турции по подозрению в планировании террористических атак в Стамбуле. Однако тогда доказательств прокуроры найти не смогли.

В ноябре 2015 года телеканал ABC со ссылкой на источники во властях США рассказал о данных, согласно которым Джихадист Джон был убит американскими военными в результате обстрела в городе Ракка.