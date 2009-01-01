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Президента США Дональд Трамп уволил директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.

«Сегодня президент Дональд Трамп сообщил директору ФБР Джеймсу Коми, что его полномочия прекращены и он отстранен от должности», – отмечается в заявлении пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера.

В сообщении также сказано, что президент действовал на основе рекомендаций Генерального прокурора США Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенстайна.

По мнению Трампа, Коми не мог эффективно управлять бюро.

«Очень важно, чтобы мы нашли такого руководителя ФБР, который восстановит общественное доверие и даст уверенность в жизненно важной миссии правоохранительных органов», – отметил Трамп в своем письме Коми.

В Белом доме﻿ также отметили, что поиском новой кандидатуры займутся немедленно.

Джеймс Коми был назначен на пост главы ФБР в июле 2013 года. Его кандидатуру выдвинул Барак Обама, а впоследствии поддержал сенат США. В сентябре того же года Коми официально вступил в должность.