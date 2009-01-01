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Тверской районный суд Москвы принял решение конфисковать деньги, которые фигурировали в уголовном деле экс-руководителя главного управления информационных технологий ФТС Алексея Шашаева. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, в ходе уголовного процесса был удовлетворен иск на 90 млн рублей. Защита осужденных рассчитывала покрыть иск за счет изъятых у них же средств. Но суд суд решил отправить эти деньги в казну.

Кроме того, суд конфисковал и ту часть средств, которая выделялась на оперативный эксперимент, с которого и началось расследование.

По версии суда, средства использовались для финансирования организованной преступной группы, в которой состояли сам Шашаев, его подчиненная и связанные с ними коммерсанты.

Их защитники намереваются обжаловать постановление суда. По словам адвоката экс-генерала Шашаева Сергея Старовойтова, часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) не подразумевает конфискации денег.

«По закону право на возмещение ущерба в первую очередь имеет потерпевшая сторона, которой по данному делу признано федеральное казначейство. Таким образом, суд должен был обратить на арестованные деньги взыскание в счет погашения исковых требований. А вместо этого одни и те же деньги были признаны одновременно и похищенными, и использованными для финансирования преступления, что абсурдно»,– отметил изданию адвокат.

Шашаева приговорили к пяти годам лишения свободы в июле 2016 года. Его обвинили в мошенничестве с госконтрактом на 125,8 млн рублей.

Вместе с Шашаевым осудили и замначальника отдела планирования оснащения средствами информатизации ФТС Елену Соболеву. Ей дали пять лет заключения со штрафом в 500 тысяч рублей. Предпринимателей Игоря Береговского и Вячеслава Лысакова приговорили к семи и трем годам со штрафами в 700 тысяч и 300 тысяч рублей соответственно.

По версии следствия, обвиняемые с ноября 2011 года по февраль 2012 года обеспечили организации «СБЛ-Техноложис», возглавляемой Лысаковым, победу в аукционе на право заключения госконтракта на поставку ПО для функционирования программных продуктов Oracle. Сумма госконтракта была завышена, а после победы компании часть денег была обналичена и распределена между обвиняемыми.