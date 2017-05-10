05:08

Профильные ведомства – Министерство финансов, Министерство экономического развития, Министерство энергетики – согласовали проект распоряжения правительства об изъятии 100% дивидендов госкомпаний у «Роснефтегаза». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на сотрудников ведомств.

По словам собеседников издания, документ ждет рассмотрения в правительстве и Администрации президента.

«Роснефтегаз» владеет 50% плюс 1 акция «Роснефти», 10,97% «Газпрома» и 26,36% «Интер РАО». По данным газеты, в 2017 году «Роснефтегаз» может получить от своих компаний 99,3 млрд рублей. От «Газпрома» компания может получить 52,3 млрд рублей, от «Роснефти» – 31,7 млрд рублей, от «Интер РАО» – 15,3 млрд рублей.

Эти дивиденды учтут в прибыли «Роснефтегаза» по итогам 2017 года, из которой он заплатит дивиденды в следующем году.

По словам собеседника издания, если правительство примет решение полностью изъять все дивиденды, можно будет принять решение о выплате промежуточных дивидендов.

Издание отмечает, что в этом году правительство настойчиво добивается дивидендов от госкомпаний. В 2016 году планку по выплатам повысили до 50% чистой прибыли, но некоторые компании, в том числе «Газпром», заплатили меньше.

В этом году правительство требует половину прибыли от всех, кроме «Роснефти».

Представитель первого вице-премьера Игоря Шувалова не ответил на вопрос по данной ситуации. Минэкономразвития, Минфин и Минэнерго от комментариев отказались.

Пресс-секретарь Дмитрия Медведева прокомментирует вопрос только после подписания документа.

Уровень дивидендов для госкомпаний подняли в 2016 году: за 2015 год компании должны были направить на дивиденды не менее 50% прибыли. Медведев пояснял, что таким образом бюджет получит дополнительные 100 млрд рублей. До этого госкомпании должны были платить 25% чистой прибыли.