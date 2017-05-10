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Производитель операторских систем для оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) «Норси-транс» планирует протестировать оборудования для исполнения «закона Яровой» на одном из операторов мобильной связи. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на генерального директора «Норси-транс» Сергея Овчинникова.

Овчинников оператора не назвал, однако, по данным источника «Ведомостей», партнером «Норси-транс» в этом проекте станет МТС. По его словам, оператор готовит пилотную зону исполнения «закона Яровой» в одном из крупных российских городов.

МТС решил взять уже имеющееся оборудование и оценить его возможности.

По словам Овчинникова, при создании зоны компании будут использовать и модернизировать текущие решения СОРМ с минимальными затратами для их доработки.

Собеседник издания отмечает, что проект находится на ранней стадии и оборудование еще не включено.

Овчинников также заявил, что «Норси-транс» совместно с Минкомсвязи России активно участвует в подготовке подзаконного акта о способах хранения информации, которую операторы должны будут хранить по «закону Яровой».

Акт будет готов к 30 июня, в нем речь пойдет о сроках и формате хранения информации.

По данным собеседника газеты, требования Минкомсвязи предусматривают хранение не всего содержимого сообщений и записей, а только их части.

Представители Минкомсвязи и МТС от комментариев отказались.

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Антитеррористические «законы Яровой» были подписаны президентом летом прошлого года. Они предусматривают, что с 1 июля 2018 года операторы и провайдеры должны будут хранить текстовые и голосовые сообщения пользователей, изображения и видео, а также информацию о фактах передачи сообщений и звонков. Сроки хранения устанавливаются от полугода до трех лет. Закон неоднократно критиковался участниками рынка: они предупреждали о росте цен на услуги связи и технических сложностях при реализации его положений.