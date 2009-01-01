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«М.Видео» стала партнером корейского разработчика офисного программного обеспечения (ПО) Hancom Inc., который считается основным конкурентом Microsoft в Корее. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя розничной сети и директора Hancom Group по развитию бизнеса Ди Кей Кима.

Дистрибутором Hancom для совместного проекта с «М.Видео» станет «1С-Софтклаб».

При этом в сети отметили, что «М.Видео» выступает в качестве агента по продаже ПО и получает комиссию. Речь идет о пакете Thinkfree Office NEO от Hancom. В него входят те же продукты, что и в Microsoft Office: программы работы с текстами, таблицами и презентациями.

Цена бессрочной лицензии Thinkfree Office NEO в «М.Видео» составит 2,45 тысяч рублей против 4,99 тысяч рублей за аналогичный пакет Microsoft Office Home and Student.

По словам директора по развитию контента и цифровых сервисов «М.Видео» Никиты Тихвинского, сегодня на сеть приходится около 35% розничных продаж Microsoft Office для ПК и 50% – для ноутбуков.

Издание отмечает, что в России знакомы с пакетом Hancom. В 2014 году для Мордовского государственного университета имени Н.П.Огарева приобретались 2,5 тысячи лицензий Thinkfree Office. По словам Ди Кей Кима, Hancom планирует продолжать продвижение в секторе образования в России.

Hancom Inc. в 2015 году нарастила свою долю на корейском рынке офисного ПО с 19% до 28%.