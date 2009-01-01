Умер кинокритик Даниил Дондурей, сообщил в фейсбуке режиссер Виталий Манский.
https://www.facebook.com/vitaliy.manski/posts/1526368447422189
Дондурей родился в 1948 году, окончил факультет теории и истории искусства ленинградской Академии художеств. С 1993 году Дондурей возглавлял редакцию журнала «Искусство кино».
Он также входил в состав Совета по правам человека при президенте России, где возглавлял комиссию по культурным правам, образованию и науке, а также участвовал в работе комиссии по правам журналистов.
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