07:49

Умер кинокритик Даниил Дондурей, сообщил в фейсбуке режиссер Виталий Манский.

https://www.facebook.com/vitaliy.manski/posts/1526368447422189

Дондурей родился в 1948 году, окончил факультет теории и истории искусства ленинградской Академии художеств. С 1993 году Дондурей возглавлял редакцию журнала «Искусство кино».

Он также входил в состав Совета по правам человека при президенте России, где возглавлял комиссию по культурным правам, образованию и науке, а также участвовал в работе комиссии по правам журналистов.