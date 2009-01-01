08:04

Юристы правозащитной организации «Агора» попросили Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) оценить применение в России статьи КоАП о наказании за демонстрацию нацистской символики. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В суд «Агора» отправила две жалобы на административный арест за публикацию картинок со свастикой в соцсети. По мнению юристов, суды не учитывают контекст и признают виновными тех, кто не планировал оправдывать нацистов.

«До 2014 года статья 20.3 предполагала наказание не просто за демонстрацию нацистской символики, но с целью пропаганды. В 2014 году были внесены изменения, и в итоге оказалось, что ответственность порождает и пропаганда, и демонстрирование без цели пропаганды», – пояснил газете юрист «Агоры» Алексей Глухов.

По словам Глухова, количество вынесенных по этой статье КоАП решени за последние годы выросло в 3,5 раза – с 480 до 1,8 тысячи. Юрист напомнил, что абсолютного запрета в России на демонстрацию свастики нет: по федеральным каналам показывают фильмы про Великую Отечественную войну, в библиотеках есть книги с фотографиями военных лет.

«Даже в СМИ можно публиковать свастику, если при этом нет цели пропаганды, так официально разъяснил Роскомнадзор в 2015 году. Запрет установлен только для физических лиц. Я в детском саду ко Дню Победы рисовал танки – с красными звездочками и со свастикой. Со звездочками побеждали. Если я сейчас опубликую этот рисунок в соцсети, то в лучшем случае отделаюсь штрафом», – говорит Глухов.

Как сказал «Коммерсанту» руководитель информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский, статью 20.3 КоАП в 2014 году «поправили самым несуразным способом». Он пояснил, что в 1995 году был принят закон «Об увековечивании Победы советского народа в ВОВ», который прямо запрещает демонстрацию нацисткой символики, но не указывает контекст. \

Также контекста, по словам Верховского, нет и в КоАП, что неправильно: «Человек может и историческую фотографию поместить, а может использовать ту же свастику как элемент политической полемики, нарисовав ее на лбу нелюбимого политика». Как полагает руководитель «Совы», и КоАП, и закон 1995 года «надо бы, конечно, поправить».