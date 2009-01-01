Telegram запустил функцию звонков в альфа-версии десктопного приложения для Windows, Linux и macOS, сообщается в канале Telegram Beta.
Изображение из канала Telegram Beta
Как пишет vc.ru, через десктопную версию нельзя управлять устройствами ввода-вывода звука. При тестировании звонков в редакции vc.ru звук шел через колонки при подключенных наушниках, исправить это не удалось, уточняет издание.
В марте Telegram запустил тест звонков через мобильное приложение. Тогда же мессенджер сообщил, что функцию звонков, вероятно, добавят в приложение для компьютеров.
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.