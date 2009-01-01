09:02

Telegram запустил функцию звонков в альфа-версии десктопного приложения для Windows, Linux и macOS, сообщается в канале Telegram Beta.

Изображение из канала Telegram Beta

Как пишет vc.ru, через десктопную версию нельзя управлять устройствами ввода-вывода звука. При тестировании звонков в редакции vc.ru звук шел через колонки при подключенных наушниках, исправить это не удалось, уточняет издание.

В марте Telegram запустил тест звонков через мобильное приложение. Тогда же мессенджер сообщил, что функцию звонков, вероятно, добавят в приложение для компьютеров.