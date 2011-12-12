09:33

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев оказался совладельцем двух технологических компаний, выяснила «Медуза».

Одна из них – резидент «Сколково», компания «Оптименга-777», которая занимается проектированием крыла для самолетов.

Ее в 2012 году основали выпускник мехмата Томского госуниверситета Сергей Пейгин и его израильский партнер Борис Эпштейн. Через год после этого 10% предприятия стал владеть Михаил Леонтьев, а «Оптименга-777» получила от «Сколково» грант около 80 млн рублей.

В апреле 2013 года, пишет «Медуза», Леонтьев стал соучредителем компании «Агро-Марин-СПГ». Она проектирует суда, которые работают на сжиженном природном газе.

Как утверждает сам Леонтьев, он от этих компаний «никогда в жизни даже одной копейки» не получал.

«Если кто-то записал меня в учредители из каких-то целей – бог им судья. Я примерно помню, о чем идет речь, но даже названия этих компаний я не вспомню. Мало ли кому я пытался помочь? Я вот попытался помочь приятелю снять фильм. У каждого человека в жизни есть попытки кому-нибудь помочь, если он не конченый подонок», – сказал он.

Про «Оптименгу» Леонтьев сказал «Медузе», что «этих ребят с детства, они очень талантливые, я им пытался помогать, но никакого бизнеса там нет, к сожалению. Инноваторов никто никогда не любит. Это все слезы и стоны, никакое слово „бизнес“ не применимо к этой истории».

Основной владелец «Агро-Марина», указывает «Медуза», британская компания Valser Oil. Эта фирма, по данным коммерческого реестра Великобритании, принадлежит двум офшорам на Маршалловых островах: Pintox Systems Limited и Syten Group Limited.

Данные о директорах и владельцах этих компаний не раскрываются, уточняет издание. В апреле 2017 года Valser Oil сообщила о включении в список лиц, влияющих на деятельность компании, Валерия Сураева. Это, как уточняет «Медуза», родившийся в России гражданин Австрии, в 2000-х он возглавлял отдел рыбопромыслового флота, портов и судоремонта в Росрыболовстве.

В 2010 году Счетная палата обнаружила в Росрыболовстве махинации с миллиардом рублей, полученных в 2005 году на строительство научно-исследовательских кораблей на Дальнем Востоке. Один из контрактов выиграл Научно-производственный центр промышленного рыболовства (НПЦ).

Как рассказывали «Известиям» источники в МВД, НПЦ получил 283 млн рублей, но суда так и не были до конца построены. По данным силовиков, реальный владелец НПЦ – Валерий Сураев, который после проверки Росрыболовства уволился с госслужбы и возглавил эту компанию, пишет «Медуза».

В 2012 году на Сураева завели дело о мошенничестве, годом ранее, как сообщал «Росбалт», Сураев получил вид на жительство в Эстонии. В МВД на запрос «Медузы» о ходе следствия не ответили.

В 2013 НПЦ по иску «Марин-Инвест» (учредитель «Агро-Марин-СПГ») признали банкротом, «Агро-Марин» выкупила большую часть имущества НПЦ за миллион рублей. Леонтьев, как пишет «Медуза», был знаком с Сураевым еще до этих событий. В 2001 году он сделал выпуск авторской программы на Первом канале о проблемах рыболовецкого флота, а также опубликовал колонку Сураева в журнале «Однако».