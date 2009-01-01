10:30

Умер итальянский диджей Роберт Кончина (его псевдоним – Роберт Майлз), ему было 47 лет. Об этом сообщает Trance Hub.

Издание уточняет, что он скончался из-за заболевания.

Роберта Майлза называют основателем жанра электронной музыки «дрим-хауз». Сам он играл в различных стилях музыки. Его наиболее известная песня – «Children». Она была создана в 1994 году. Песня занимала первое место в хит-парадах 12 стран, всего продали 5 млн копий этой композиции.

https://www.youtube.com/watch?v=hcqNRaQRUog

После того, как песня «Children» и другие его произведения стали популярны, Майлз занялся продюсированием и созданием более экспериментальной музыки. В частности, он основал радиостанцию Open Lab.