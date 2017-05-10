10:35

«Роснефть» за первый квартал 2017 года выплатила членам правления 1,5 млрд рублей премий, пишут «Ведомости» со ссылкой на отчет компании по РСБУ.

Это больше половины премий за весь 2016 год и в сто раз больше, чем выплаты за первый квартал прошлого года, отмечает газета.

Вознаграждения выросли из-за премий за сделку по приватизации «Башнефти» и продажу инвесторам 19,5% «Роснефти», объяснил «Ведомостям» представитель компании. Сколько топ-менеджеров получили премии и есть ли среди них глава «Роснефти» Игорь Сечин, собеседник издания не сказал.

«Роснефть» купила госпакет «Башнефти» (50,08% акций) в октябре 2016 года за 329 млрд рублей. В мае 2017-го компании подали иск на 106,6 млрд рублей к АФК «Система» Владимира Евтушенкова.

Источник «Интерфакса» говорил, что истцы хотят возместить убытки «Башнефти» после реорганизации компании. В 2014 году Евтушенкова задержали по подозрению в легализации доходов от приватизации «Башнефти», в декабре 2014 того же пакет акций компании, которым раньше владела «Система», вернули в собственность государства.