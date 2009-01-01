11:27

SpaceX провела огневые испытания центральной части новой ракеты Falcon Heavy.

https://twitter.com/SpaceX/status/862017305911320577

Как уточняет The Verge, это первые огневые испытания ракеты тяжелого класса, которую SpaceX планирует запустить летом 2017 года.

Центральный блок Falcon Heavy испытывали на полигоне SpaceX в Техасе, во время статичного теста проверялась работа ракетных двигателей.

Заметка дополняется.