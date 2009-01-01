SpaceX провела огневые испытания центральной части новой ракеты Falcon Heavy.
https://twitter.com/SpaceX/status/862017305911320577
Как уточняет The Verge, это первые огневые испытания ракеты тяжелого класса, которую SpaceX планирует запустить летом 2017 года.
Центральный блок Falcon Heavy испытывали на полигоне SpaceX в Техасе, во время статичного теста проверялась работа ракетных двигателей.
Заметка дополняется.
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