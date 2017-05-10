11:44

Скончался депутат Госдумы от ЛДПР Василий Тарасюк. Об этом РБК сообщила его помощница Галина Лякишева.

Тарасюк умер 6 мая, добавила она. Обстоятельства смерти не уточняются.

Василию Тарасюку было 68 лет.

По данным Znak, он умер во время отдыха в Израиле. Ura.ru сообщает, что он мог быть российским туристом, который умер на побережье Мертвого моря в Израиле. О смерти российского туриста писало 6 мая издание Iol. Сообщалось, что 67-летнего мужчину обнаружили на пляже, он не дышал. Его не удалось реанимировать.

Впервые Тарасюк стал депутатом Госдумы четвертого созыва, с тех пор он регулярно избирался от партии ЛДПР. В нижней палате парламента он возглавлял комитет по энергетике. До начала работы в Госдуме Тарасюк возглавлял одну из дочерних компаний «Лукойла».

За время своей деятельности он стал соавтором 60 законопроектов. Последний проект закона, внесенный Тарасюком, был о перезахоронении Владимира Ленина.