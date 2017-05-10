12:34

Следственный комитет возобновил расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника казанского ОВД «Дальний» Ильгиза Ахметзянова. Об этом сообщает РБК.

Ахметзянов проходит обвиняемым по пункту «а» части 3 статьи 286 УК (превышении должностных полномочий с применением насилия). Его дело было выделено в отдельное производство, так как он страдает тяжелыми заболеваниями. Как пишет РБК, по этой же причине расследование по делу несколько раз приостанавливали на основании врачебных экспертиз. Последний раз расследование временно прекратили 29 марта 2017 года. Сам бывший глава ОВД «Дальний» своей вины не признает.

Дело в отношении Ахметзянова возбудили 5 мая 2012 года. По версии следствия, он избивал студента Казанского федерального университета Ильдара Ахметшина, которого доставили в отдел полиции 24 февраля 2011 года по подозрению в хулиганстве. Как следует из материалов дела, полицейские пытались добиться от Ахметшина признательных показаний и нанесли ему как минимум 18 ударов. Начальник ОВД, по словам студента, говорил, что создаст проблемы его родителям, и также требовал признаться в преступлении.

«Ахметзянов сначала плюнул на меня, а потом нанес два удара по голове. Он приказал мне встать, снять верхнюю одежду и свитер и нанес 3–4 удара в область грудной клетки. Так и не получив от меня признания, он вышел из камеры и сказал дежурному, чтобы меня посадили на 15 суток», – рассказал Ахметшин на допросе.

ОВД «Дальний» стал известен в марте 2014 года после того, как в отделении умер задержанный Сергей Назаров, которого подозревали в краже мобильного телефона. Как показало расследование, его до смерти замучали, применяя в качестве орудия пытки бутылку из-под шампанского. Впоследствии стало известно еще о нескольких подобных эпизодах, потерпевшими по делу признали 14 человек. Бывшие полицейские «Дальнего» получили от двух до 15 лет лишения свободы. В феврале 2015 года Верховный суд Татарстана снизил сроки экс-сотрудников ОВД.