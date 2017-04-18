Президент РФ Владимир Путин поручил снизить акциз на медовуху. Об этом сказано на сайте президента.
Напиток также отнесут к сельскохозяйственной продукции. Об этом в апреле президента попросили производители медовухи из Новгородской области.
Поручения должны быть исполнены до 1 июля 2017 года. Ответственный – премьер-министр Дмитрий Медведев.
В феврале Минфин предложил отнести сидр, пуаре и медовуху к продукции с защищенным географическим указанием. Уточнялось, что это нужно, чтобы снизить акциз на эту продукцию.
В январе к сельскохозяйственной продукции приравняли сидр. Производитель сидра тогда пояснял, что это позволит им иметь те же преференции, что у виноградарей: получать субсидии на закладку садов, иметь послабления в рекламе и право участвовать в ярмарках.
Акциз на сидр, пуаре и медовуху повысили в начале 2017 года с 9 до 21 рубля за литр продукции.
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