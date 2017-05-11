Ирина Яровая, известная триллионными инициативами в телекоме, обратила внимание на несвойственный ее масштабам хозяйственный вопрос – условия возврата производителям непроданного хлеба из торговых сетей. В феврале Яровая предложила внести изменения в закон, суть которого в том, чтобы запретить такую практику и переложить финансовую ответственность хлебозаводов на ритейл, а в апреле заручилась поддержкой Роспотребнадзора, не вызвав, правда, особого сочувствия у других ведомств.

С советских времен хлеб остается в России товаром исключительной социальной важности. По крайней мере в это продолжают верить власти. Президент Путин любит на публике демонстрировать знание цен на хлеб. «Где самый дешевый батон?», – едва переступив порог провинциального супермаркета, спрашивал Дмитрий Медведев, в то время глава государства.

Министр сельского хозяйства Ткачев, который уверяет, что «у нас хлеб гораздо вкуснее, чем в Европе», в бытность краснодарским губернатором лично контролировал вопрос, «в каких объемах необходимо выпускать дешевый социальный хлеб из муки первого сорта и в каких более дорогой из муки высшего сорта». На совещаниях в Минсельхозе звучат требования создания реестра хлебозаводов, «имеющих мобилизационное задание», которым государство должно «оказывать финансовую поддержку». И это на фоне ведомственных программ, направленных на «создание конкурентной среды» среди «субъектов хлебопечения» и реализацию «комплекса мер по повышению престижа профессии пекаря» на рынке труда.

Защищает ли все это хлебный рынок от коммерческих невзгод? Скорее обрекает на затяжной кризис, о котором пекари заявляли еще пятнадцать лет назад. В будущем ситуация не обещает стать лучше. Несмотря на разговоры об усилении господдержки, позиции хлеба как продукта номер один будут ослабевать. И вот почему.