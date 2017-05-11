Запланированный снос пятиэтажек, анонсированный Владимиром Путиным и поддержанный Сергеем Собяниным, еще не стартовал: пока Госдума только утвердила соответствующий законопроект в первом чтении, и к нему сразу появилось много претензий. Но это не мешает девелоперам готовиться к тому, чтобы принять участие в масштабной программе. Только в этом году на подготовку к сносу Москва потратит 96,5 млрд рублей.

Как стало известно Republic, сразу пять крупных московских компаний договорились объединить усилия, чтобы вместе бороться за право участвовать в реновации. В неформальный консорциум, который его участники так и называют – «Реновация», вошли «Главмосстрой» Олега Дерипаски, S. Holding Алексея Шепеля, агентство недвижимости «Калинка-Риэлти» и старейший проектный институт – «Моспроект» и компания «Мосэкперт», которая занимается экспертизой проектно-сметной документации. Идейный вдохновитель создания консорциума – Алексей Шепель, который при Юрие Лужкове возглавлял управление градостроительных программ в московском Департаменте строительства и архитектуры. Что именно они собираются строить сообща вместо домов, которые попадут под снос?