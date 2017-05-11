Microsoft на конференции для разработчиков Build 2017 рассказала о следующем большом обновлении Windows 10, которое получило название Fall Creators Update.

Трансляция идет на официальном сайте корпорации. Как отмечает Mashable, скорее всего, обновление будет доступно для пользователей в сентябре.

Как пишет Business Insider, обновление сделает проще интеграцию Windows с устройствами под управлением Andriod, а также с iPhone. Так, новый буфер обмена позволит копировать текст или файлы на ПК и затем вставлять их на устройствах с другими ОС. Подобная функция есть у Apple, но она работает только с компьютерами Mac, и, соответственно, iPhone и iPad.

Также обновление позволит открывать на мобильных устройствах последние использованные на ПК файлы или посещенные сайты. Синхронизация будет происходить через голосового помощника Cortrana для iOS и Andoid.

Также в осеннем обновлении Microsoft представит несколько новых опций, касающихся фотографий и видео. В частности, речь идет о приложениях, которые позволят автоматически соединять снимки и видеоролики в истории, добавляя к ним звуковое сопровождение.

https://twitter.com/pqorama/status/862699561453666304

Глава Microsoft Cатья Наделла в первый день конференции 10 мая объявил, что под управлением Windows 10 работает уже 500 млн активных устройств в месяц. У голосового помощника Cortana (для российских пользователей он пока недоступен) активных ежемесячных пользователей, по данным компании, 140 млн.

Заметка дополняется.