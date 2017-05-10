Прокуратура обязала следователей проверить данные о взломе аккаунта в Telegram оппозиционера Олега Козловского. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заместителя прокурора Измайловской межрайонной прокуратуры Максима Белоусова.

Белоусов ответил на жалобу адвоката Козловского Ильнура Шарапова. В апреле 2017 года защитник пожаловался в прокуратуру на бездействие СК по делу о взломе.

«В адрес руководства следственного отдела внесено требование об устранении выявленных нарушений, о регистрации обращения Козловского и о проведении процессуальной проверки», – говорится в ответе зампрокурора.

Ход проверки проконтролирует прокуратура.

Оппозиционеры Олег Козловский и Георгий Албуров в мае 2016 года сообщали, что к их аккаунтам в Telegram получили несанкционированный доступ. Как рассказывал Козловский, сначала ему отключили сервис SMS-сообщений, а затем кто-то пытался авторизироваться в его аккаунте в Telegram с другого устройства. Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров отмечал, что за взломом могут стоять российские спецслужбы.

В январе Buzzfeed опубликовал отчет о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы. В документе также говорилось об «успешном взломе» Telegram сотрудниками ФСБ. В докладе отмечалось, что система шифрования Telegram представляла особый интерес для спецслужб, в том числе потому, что мессенджер используют российские политические активисты и оппозиционеры.

Как писал Дуров, скорее всего, в докладе речь идет о взломе аккаунтов Козловского и Албурова. При этом он подчеркнул, что документ вряд ли подлинный. WikiLeaks также назвала опубликованный отчет «фиктивным».