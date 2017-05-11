Пять московских компаний договорились объединиться в консорциум для участия в программе сноса московских пятиэтажек и строительства нового жилья. Об этом Republic сообщил глава S. Holding Алексей Шепель и подтвердили другие участники консорциума.

Кроме компании Шепеля в консорциум с названием «Реновация» вошли «Главмосстрой» Олега Дерипаски, агентство недвижимости «Калинка-Риэлти», проектный институт «Моспроект» и компания «Мосэксперт». Компании, по словам Шепеля, договорились вместе участвовать в конкурсах, которые московские власти будут проводить по программе реновации.

Консорциум не будут регистрировать как отдельное юридическое лицо. Но под каждую территорию, на которой будет возводиться новое жилье вместо сносимых хрущевок, партнеры будут учреждать отдельную компанию. Консорциум собирается предлагать свои услуги на всех этапах работ – от разработки градостроительной документации и проектирования новых кварталов до строительства. По мнению партнеров, такой подход позволит им выигрывать тендеры за счет более низких цен.

S. Holding займется документацией, а также сносом ветхого жилья и строительством, уточнил Шепель. «Главмосстрой» будет генподрядчиком, «Мосэксперт» готов проводить экспертизу проектно-сметной документации, «Моспроект» – отвечать за проектирование. «Калинка-Риэлти» займется продажей жилья и будет советовать, что строить.

Что именно участники консорциума готовы строить вместо старых московских домов – читайте в материале Republic.