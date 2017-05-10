Фонд виолончелиста Сергея Ролдугина «Талант и успех» в 2016 году потратил 2,5 млрд рублей, следует из опубликованного на сайте Минюста отчета.
Как отмечает «Би-би-си», это в четыре раза меньше, чем расходы 2015 года, когда фонд поддержки одаренных детей потратил 9,7 млрд рублей. Радиостанция уточняет, что «в основном» организация «существует на бюджетные деньги».
Заметка дополняется.
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