Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что увольнение главы ФБР США Джеймса Коми «не имеет никакого отношения к России». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы надеемся, что это никак не повлияет [на двусторонние отношения]. Это абсолютно внутреннее дело США», – подчеркнул Песков.

Заметка дополняется.