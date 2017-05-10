Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что увольнение главы ФБР США Джеймса Коми «не имеет никакого отношения к России». Об этом сообщает «Интерфакс».
«Мы надеемся, что это никак не повлияет [на двусторонние отношения]. Это абсолютно внутреннее дело США», – подчеркнул Песков.
Заметка дополняется.
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