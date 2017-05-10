Спецслужбы Таджикистана задержали сына Гулмурода Халимова, военного руководителя «Исламского государства». Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, 18-летнего Бехруза Халимова задержали в апреле, когда он пытался вылететь из Душанбе в Москву.

Как уточняет «Радио Свобода» в Таджикистане, по данным властей, Бехруз Халимов планировал отправиться в Сирию.

Халимов – бывший командир таджикского ОМОНа, о его назначении военным руководителем ИГИЛ в сентябре 2016 года сообщил иранский телеканал Alsumaria.

https://www.youtube.com/watch?v=RJ5HdtBrUN8

Как напоминает Reuters, США пообещали за информацию о Халимове $3 млн. В апреле 2017-го The Times сообщила, что Халимов был убит при ракетном ударе по иракскому Мосулу. В МВД Таджикистана начали проверять эту информацию.