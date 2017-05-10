Суд вернул иск «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система» на 106 млрд рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

В карточке дела в базе данных арбитражных судов пока опубликовано уведомление о возврате, а не само определение. В «Системе» решение суда назвали законным и соответствующим позиции компании по делу.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев связал возврат иска с вопросом подсудности.

«Мы подавали иски одновременно в два суда: в Москве и в Уфе – чтобы избежать процессуальных коллизий. Это вопрос подсудности. Нам не принципиально, в каком суде будет рассматриваться иск, поэтому мы подавали иск в обе юрисдикции – хотели дать возможность судам самим определить подсудность», – сказал он.

Представитель «Системы» отметил, что компания не получала документов об иске в Уфе.

На фоне решения суда акции «Системы» выросли на 15,5%. К 16:46 мск акции АФК «Система» стоили 16,75 рублей за бумагу.

Ранее в «Системе» заявили, что требования, предъявленные «Роснефтью» и «Башнефтью», незаконны и необоснованны. Как отмечали в компании, на 5 мая иск не был принят судом к производству.

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О том, что «Роснефть» и «Башнефть» подали иск с «Системе», стало известно 2 мая. На следующий день акции «Системы» упали более чем на 35%. Леонтьев, комментируя иск, заявил, что «речь идет об организационно-финансовых манипуляциях, которые привели к обесценению актива на указанную сумму». Владимир Евтушенков сообщил, что знает об иске, но подробностей раскрывать не стал. По словам источника «Интерфакса», истцы хотят возместить убытки «Башнефти» после ее реорганизации в 2014 году.

Bloomberg связало иск к «Системе» с борьбой между главой «Роснефти» Игорем Сечиным и премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Евтушенков – соратник Медведева, позиции которого в последнее время ослабли из-за обвинений в коррупции и массовых протестов, подчеркивало агентство.

Именно Сечин стоит за потерей Евтушенковым «Башнефти», которая впоследствии отошла «Роснефти», отмечало Bloomberg. Агентство писало, что нынешний случай стал очередным в череде «силовых игр» Сечина.

Евтушенкова задержали в сентябре 2014 года по подозрению в легализации доходов от приватизации «Башнефти». В декабре 2014 года акции «Башнефти», принадлежащие АФК «Система», были возвращены государству, уголовное дело против бизнесмена позже закрыли. В октябре 2016 года 50,08% акций «Башнефти» купила «Роснефть».