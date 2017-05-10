Институт инженеров электротехники и электроники (IEEE) пропишет стандарты для устройств виртуальной и дополненной реальности. Об этом сообщается на сайте IEEE.
Как уточняет The Verge, речь идет о качестве видео, пользовательских интерфейсах и файловых форматов.
Кроме того, IEEE определит стандарт для идентификации личности в виртуальной реальности.
IEEE занимается стандартами в радиоэлектронике, вычислительных системах и программном обеспечении. Организация разработала около 900 действующих стандартов.
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.