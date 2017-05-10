Федеральная антимонопольная служба получила ходатайство о приобретении 65,43% акций РБК, сообщил RNS представитель ведомства.
Ходатайство подали еще 28 апреля, его приняли к рассмотрению. Не уточняется, кто подал заявку.
В середине апреля планы купить медиахолдинг подтвердил владелец группы ЕСН Григорий Березкин. Он уточнял, что сделка может быть заключена в течение двух недель.
О возобновлении переговоров группой «Онэксим» Михаила Прохорова по поводу продажи РБК сообщили 11 апреля. Как писали «Ведомости», Прохоров и Березкин принципиально договорились о сделке, а подписать ее могут до 1 мая.
По данным vc.ru, на Прохорова оказывал «мощное давление» замглавы Администрации президента Алексей Громов. Он якобы счел «личным оскорблением» публикации РБК о протестных митингах и о смене повестки федеральных каналов.
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