Директор Федеральной службы безопасности Джеймс Коми лишился своего поста. Формальный повод – его роль в расследовании дела об электронной почте Хиллари Клинтон. Бывшую главу Госдепартамента подозревали в небрежном обращении с секретной информацией и утаивании части официальной переписки. Эта история предшествовала президентским выборам в США. До официальных обвинений тогда дело не дошло, хотя скандал сказался на рейтинге Клинтон, и возможно сыграл ключевую роль в ее поражении.
После победы Дональда Трампа директор ФБР, назначенный при Бараке Обаме, избежал отставки. Но продержался всего несколько месяцев – до 9 мая. Коми был уволен по представлению Министерства юстиции, заявившего, что в деле Клинтон Коми допустил «серьезные ошибки», из-за чего пострадала репутация ФБР.
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