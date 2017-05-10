Директор Федеральной службы безопасности Джеймс Коми лишился своего поста. Формальный повод – его роль в расследовании дела об электронной почте Хиллари Клинтон. Бывшую главу Госдепартамента подозревали в небрежном обращении с секретной информацией и утаивании части официальной переписки. Эта история предшествовала президентским выборам в США. До официальных обвинений тогда дело не дошло, хотя скандал сказался на рейтинге Клинтон, и возможно сыграл ключевую роль в ее поражении.

После победы Дональда Трампа директор ФБР, назначенный при Бараке Обаме, избежал отставки. Но продержался всего несколько месяцев – до 9 мая. Коми был уволен по представлению Министерства юстиции, заявившего, что в деле Клинтон Коми допустил «серьезные ошибки», из-за чего пострадала репутация ФБР.