Владелец группы ЕСН Григорий Березкин подтвердил подачу ходатайства в ФАС о покупке 65,43% акций медиахолдинга РБК. Об этом он сообщил RNS.
«Мы подали еще 28 апреля – это часть технического процесса», –сказал бизнесмен.
ФАС ранее 10 мая сообщила, что ведомство получило ходатайство о приобретении акций РБК, не назвав потенциального покупателя. Источники Republic указывали, что речь идет о структурах Березкина.
Березкин говорил о планах купить РБК в середине апреля. По данным «Ведомостей», владелец «Онэксима» Михаил Прохоров и Березкин договорились о сделке.
О возможной продаже холдинга говорилось в апреле 2016 года, «Онэксим» опровергал эту информацию. Березкин назывался в числе потенциальных покупателей вместе с Национальной медиагруппой Юрия Ковальчука.
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