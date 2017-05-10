МВД России объявило тендер на поставку пассажирского самолета Ту-204–300 за 1,7 миллиарда рублей. Документ опубликован на сайте госзакупок, на него обратило внимание РИА Новости.

В документации об аукционе отмечается, что самолет предназначен для перевозки служебных пассажиров как по России, так и по ближнему и дальнему зарубежью. Он должен быть рассчитан на 55 пассажиров и включать в себя три салона и три вестибюля.

Первый салон должен состоять из апартаментов «главного пассажира», четырех кресел повышенной комфортности и двух откидных столов. При этом в апартаменты будут входить спальная с двуспальной кроватью, гардероб, туалет, а также рабочий кабинет с трехместным диваном.

Во втором салоне должны стоять два больших стационарных стола для переговоров, три кресла повышенной комфортности и пятиместный диван. В третьем предусмотрены места бизнес- и эконом-класса.

Отмечается, что лайнер должен быть выпущен не ранее 2005 года. Самолет должны поставить к 1 декабря 2018 года, поставщика выберут до 13 июня.