Президент США Дональд Трамп встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Как передает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg, американский президент назвал встречу с министром «очень хорошей». Трамп и Лавров обсуждали в том числе Сирию, добавляет Reuters.

По словам Лаврова, вопрос санкций на встрече не поднимался, передает «Интерфакс». Министр уточнил, что говорил с Трампом о конфликте на Украине, палестино-израильском конфликте и ситуацию в Афганистане.

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Глава российского МИДа впервые встретился с Трампом. Ранее 10 мая Лавров провел встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.