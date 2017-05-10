Microsoft на конференции для разработчиков Build 2017 показала систему безопасности на предприятиях, которая работает через облачные сервисы с использованием искусственного интеллекта. Трансляция конференции идет на сайте корпорации.

https://www.youtube.com/watch?v=pL-c00M2CnI

Система автоматизации производства умеет, к примеру, с помощью компьютерного зрения находить инструменты и сообщать, что они находятся в небезопасном положении.

На презентации показали, как она ищет в цехе отбойный молоток (модель цеха при этом возвели прямо на сцене). Система также может распознавать лица и определять тех, кому на предприятии запрещено прикасаться к этому отбойному молотку.

https://twitter.com/pqorama/status/862336706548125697

Также рабочие смогут получать сообщения о происшествиях на мобильные устройства. Как было сказано на конференции, к примеру, если где-то разлилась бочка с химикатами, сотрудники завода получат об этом пуш-уведомления в смартфоне.

Конференция Build 2017 продлится три дня, ожидается, что на ней Microsoft расскажет в том числе о следующем большом обновлении Windows.