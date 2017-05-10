Рядом с домом журналиста Павла Шеремета за день до убийства находился как минимум один сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Устименко. Об этом говорится в документальном фильме Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), на который обратил внимание «Дождь».

Сотрудники OCCRP изучили видеозаписи с камер наблюдения около дома Шеремета, где виден автомобиль, в котором несколько часов сидели двое пассажиров. По номеру автомобиля журналисты вышли на его владелицу, которая заявила, что приобрела машину для некоего Игоря Устименко.

Устименко сказал представителям OCCRP, что автомобиль предназначался для «частных услуг несовершеннолетним детям», в связи с чем он и находился у дома Шеремета. Второго человека в машине Устименко назвал «товарищем», но не уточнил подробностей. На вопрос о том, видели ли его дети, Устименко отвечать отказался.

В то же время, по данным источников OCCRP в СБУ, Устименко – сотрудник спецслужбы.

Заметка дополняется.