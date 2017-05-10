Президент Владимир Путин назвал «смешным» вопрос о влиянии отставки главы ФБР Джеймса Коми на взаимодействие Москвы и Вашингтона.

«Да никак не повлияет. Ваш вопрос выглядит, вы на меня не сердитесь, пожалуйста, он выглядит смешным для меня. Мы не имеем к этому никакого отношения. Президент (США Дональд) Трамп действует в рамках своих компетенций, предусмотренных конституцией и законом. Мы тут причем?», – заявил президент.

https://twitter.com/CBSEveningNews/status/862338072284979201

Путин добавил, что собирается «играть в хоккей с любителями» – журналистка CBS спросила его об отставке Коми во время матча Ночной хоккейной лиги.

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Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также сказал, что увольнение Коми «не имеет никакого отношения к России».

Трамп уволил Коми ранее 10 мая. Отмечалось, что он сделал это после рекомендации Генерального прокурора Джеффа Сешнса. По словам президента, Коми не может эффективно руководить спецслужбой.