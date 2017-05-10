Экс-глава ФБР Джеймс Коми перед увольнением просил выделить «ресурсы» для расследования предполагаемого вмешательства России в американские выборы, пишет The New York Times со ссылкой на источники среди чиновников.

По информации издания, Коми попросил увеличить финансирование и предоставить дополнительный персонал замгенпрокурора США Рода Розенстайна, который курирует расследование. Бывший глава ФБР также говорил о нехватке финансирования в Конгрессе.

Как отмечает NYT, именно Розенстайн позже рекомендовал уволить Коми.

@widget type=post-embed id=82765

Представитель Минюста назвала эту информацию «абсолютно неверной». В ФБР от комментариев отказались.

Президент США Дональд Трамп уволил Коми ранее 10 мая, уточнив, что отставка не связана с расследованием российского «вмешательства» в президентскую кампанию 2016 года. Владимир Путин назвал ситуацию с Коми «не имеющей отношения к России».