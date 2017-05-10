Экс-глава ФБР Джеймс Коми перед увольнением просил выделить «ресурсы» для расследования предполагаемого вмешательства России в американские выборы, пишет The New York Times со ссылкой на источники среди чиновников.
По информации издания, Коми попросил увеличить финансирование и предоставить дополнительный персонал замгенпрокурора США Рода Розенстайна, который курирует расследование. Бывший глава ФБР также говорил о нехватке финансирования в Конгрессе.
Как отмечает NYT, именно Розенстайн позже рекомендовал уволить Коми.
Представитель Минюста назвала эту информацию «абсолютно неверной». В ФБР от комментариев отказались.
Президент США Дональд Трамп уволил Коми ранее 10 мая, уточнив, что отставка не связана с расследованием российского «вмешательства» в президентскую кампанию 2016 года. Владимир Путин назвал ситуацию с Коми «не имеющей отношения к России».
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