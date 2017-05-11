Россия «всерьез задумается» об аресте госсобственности США в Москве, если стороны не урегулируют вопрос с открытием доступа к принадлежащим России двум жилым комплексам в Нью-Йорке и Вашингтоне, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники.

По информации собеседников издания, Вашингтон «еще недавно давал понять», что готов снять наложенные предыдущим президентом Бараком Обамой ограничения, если Россия выделит в Санкт-Петербурге участок для строительства нового комплекса зданий консульства США. Как отмечается, соответствующее разрешение было выдано в 2014 году, но после его отозвали в связи с кризисом «в отношениях с Западом».

При этом Кремль считает условие Соединенных Штатов «нелогичным», так как жилые комплексы в Нью-Йорке и Вашингтоне находятся в российской собственности.

«Это наша собственность, которая подтверждена в качестве таковой официальными юридическими документами, выдаваемыми в США. То, что эта собственность принадлежит нам, не отрицают и наши американские партнеры», – заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая корреспонденту газеты на вопрос о ситуации с российскими комплексами.

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Источники «Коммерсанта» говорят, что ответные меры могут ввести, если в июле российский лидер Владимир Путин и нынешний президент США Дональд Трамп не найдут способ разрешения ситуации. Как сообщается, под арест могут попасть дипломатическая дача в Серебряном Бору, принадлежащий посольству США склад на Дорожной улице, здание англо-американской школы в Москве, а также резиденция американского посла в районе Арбата.

Более того, санкции могут применить и к самим американским дипломатам.

«Например, если у нас 90 дипломатов в США, то пусть и американских в Москве будет 90. Кроме того, сейчас есть такое явление, как вахтовики: 100 сотрудников Госдепартамента приезжают в Россию на шесть месяцев, после чего происходит ротация. Это серьезное подспорье для них. В российском МИДе такой практики нет»,– поясняет собеседник издания.

29 декабря 2016 года по указу Обамы США выдворили из страны 35 российских дипломатов, а также закрыли доступ в жилкомплексы в Вашингтоне и Нью-Йорке. Эти действия стали ответом Обамы на предполагаемое вмешательство России в американские выборы посредством кибератак.

Путин тогда отказался вводить «зеркальные» меры. Газета пишет, что президент рассчитывал на «резкое изменение» политики Вашингтона после инаугурации Трампа, но «серьезных подвижек» в итоге не случилось.

Путин и Трамп встретятся с июле на саммите G20 в Гамбурге.