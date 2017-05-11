Минфин подписал приказ, согласно которому зарубежные вина с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП) выводятся из-под пониженного акциза, узнал «Коммерсантъ», ознакомившийся с текстом документа.

Как отмечается, акциз начал действовать с 1 января 2016 года. Для тихих защищенных вин он составляет 5 рублей за литр, для игристых – 14 рублей (13 рублей в 2016 году) за литр.

Издание уточняет, что в Налоговом кодексе размеры акциза на защищенные вина прописаны без указания каких-либо ограничений по месту происхождения продукции. Тем не менее, Минфин, ссылаясь на 171-ФЗ о госрегулировании алкоголя, в письме заместителю руководителя ФТС Руслану Давыдову объясняет: применение пониженных ставок на тихие и игристые вина с ЗГУ и ЗНМП «возможно только в случае определения географических объектов [в границах которых произведено такое вино] субъектом РФ».

Более того, как рассказали менеджеры нескольких крупных компаний, представители таможни неофициально передали отдельным участникам рынка, что им, возможно, придется доплатить разницу в акцизах по продукции с ЗГУ и ЗНМП. По словам одного из собеседников газеты, у некоторых компаний размер доначисленных акцизов может превысить 100 млн рублей.

«Мы сдавали правильные таможенные декларации, их проверяли, никаких вопросов не было. А теперь, спустя полтора года, нам говорят, ой, извините, мы у вас как-то неправильно посчитали акциз», – заявил «Коммерсанту» владелец компании «Моро» Дмитрий Сырых.

Он добавил, что официальных уведомлений о доплате пока не приходило, но в случае их получения компания готова идти в суд. Как предположил Сырых, если импортерам сделают единый акциз для всего ввозимого ими вина, то это приведет к росту цен, а около 80% компаний уйдут с рынка.

По информации президента «Ладога дистрбьюшен» Вениамина Грабара, «вопрос лоббировали отечественные производители вина».

Директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов, в свою очередь, сообщил изданию, что ведомство «не преследует фиксальных целей», а стремится к «корректному толкованию отраслевого закона».