Минобороны в результате анализа финансово-экономического состояния ФГУПов Федерального агентства по специальному строительству (Спецстроя) выявило свыше 154 млрд рублей дебиторской задолженности структур друг перед другом, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в ведомстве.

Как отмечает издание, в апреле, после завершения аудита, замминистра обороны Тимур Иванов направил министру обороны Сергею Шойгу письмо, в котором говорится, что «большинство ФГУПов не могут самостоятельно погасить свои долги и находятся в предбанкротном состоянии». Согласно документу, по состоянию на 21 марта предприятиям предъявлено в суды 200 заявлений о банкротстве.

Из письме также следует, что у предприятий друг перед другом «перекрестная» задолженность по неотработанным авансам и штрафным санкциям: кредиторская задолженность составляет 145 млрд рублей, дебиторская – свыше 154 млрд рублей.

Документ описывает и возможные пути исправления ситуации. Как считают в Минобороны, реорганизация должна происходить за счет укрупнения предприятий.

В феврале Минобороны запретило Спецстрою управлять собственными активами – 18 ФГУПами, отдав контроль за соблюдением контрактов структур департаменту строительства ведомства.

В конце декабря 2016 года министр обороны России Сергей Шойгу объявил об упразднении Спецстроя. Ликвидировать агентство решили после неудачной реформы, которую проводили из-за неоднократных претензий к срокам выполнения работ подведомственных ему структур.