Бывшая супруга главы «Роснефти» Игоря Сечина Марина Сечина стала владельцем контрольного пакета акций (51%) компании «Станкофлот», передает «Коммерсантъ».

Оставшаяся доля в 49% принадлежит гендиректору компании Александру Андрееву. Как отмечается, уставной капитал «Станкофлота» составляет 10 тысяч рублей, а данные о деятельности компании до 2016 года в СПАРК и «Картотеке.ру» отсутствуют. При этом в феврале «Станкофлот» получил лицензию ФСБ на проведение работ, связанных с гостайной.

На сайте «Станкофлота» говорится, что компания импортирует металлообрабатывающие станки из Европы. В партнерах, среди прочих, указаны структура Ростеха и «Вертолеты России».

Тем не менее, источник газеты в «Вертолетах России» сообщил, что со «Станкофлотом» компания не работала, а большинство собеседников «Коммерсанта» в станкостроении о такой компании не слышали.

По словам близкого к Сечиной и Андрееву источника издания, компания создана для выполнения высокотехнологичных решений в качестве EPC-подрядчика, а участие бывшей супруги главы «Роснефти» связано с «усилением ее позиций» на этом рынке и «интересом к инновациям».

Газета также предполагает, что инвестиция в «Станкофлот» связана с девелоперским бизнесом Сечиной. Как пишет «Коммерсантъ», компании принадлежит 90% «Санации МВКС», которая в свою очередь принадлежит «Космосавиаспецстрою» – подрядчику УК «Управления» (бенефициаром называют саму Сечину). Под контролем «Управления» в то же время находится девелопер проекта ЖК «Кутузовская миля».