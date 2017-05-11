Основатели Snap Inc (владеет Snapchat) Эван Шпигель и Бобби Мерфи потеряли $2,4 млрд из-за падения акций компании после публикации отчетности за первый квартал 2017 года, передает Bloomberg.

Как сообщает агентство, акции упали на 25% (до $17,12, до уровня цены первичного размещения) на торгах во время постмаркета на бирже в Нью-Йорке: показатели Snap оказались ниже ожиданий аналитиков.

В первой после IPO отчетности компания зафиксировала убыток в первом квартале 2017 года в размере $2,2 млрд. В прошлом году аналогичный показатель был более чем в двадцать раз ниже – $104,6 млн.

Как писала The Wall Street Journal, такой убыток связан с выплатами $2 млрд бонусов после IPO. Издание также добавляет, что скорректированный убыток без учёта вычета налогов и процентов по кредитам вырос с $93,2 млн до $188,2 млн, в то время как аналитики ожидали, что этот показатель составит $181 млн.

IPO Snapchat прошло в марте и стало крупнейшим в США с 2014 года – стоимость всей компании оценили в $24 млрд. На первых после IPO торгах акции Snap выросли на 45%.